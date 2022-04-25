Страны Запада выслали около 400 российских дипломатов с начала "Операции Z"

В лидерах оказались Польша, Германия, Словения, Словакия, а также Хорватия, Франция, Италия и Испания.

Порядка 400 российских дипломатов было выслано из западных стран с начала "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов. Он отметил, что высылки наших дипломатов стали "излюбленным методом наказания" Москвы со стороны ряда государств.

"С начала специальной военной операции на Украине из 28 стран Запада было выслано около 400 сотрудников наших загранучреждений. В лидерах там Польша, Германия, Словения, Словакия, Хорватия, Франция, Италия, Испания", — сказал он в ходе заседания временной Комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета.