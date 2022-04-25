Минобороны РФ обвинило Украину в циничном срыве эвакуации мирных жителей с "Азовстали"
Эта ситуация, по словам генерал-полковника Мизинцева, наглядно показывает отношение киевской власти, которая заявляет о якобы находящихся на комбинате мирных жителях, к собственным гражданам.
Украина вновь сорвала проведение гуманитарной операции на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, проигнорировав объявление ВС России о прекращении боевых действий для эвакуации мирных жителей с предприятия. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на проявленную РФ исключительно гуманную инициативу по эвакуации мирных граждан с территории металлургического комбината "Азовсталь", киевские власти сегодня снова цинично сорвали проведение этой гуманитарной операции. По состоянию на 20:00 мск 25 апреля 2022 года предлагаемым гуманитарным коридором так никто и не воспользовался", — сказал генерал-полковник.
Эта ситуация, по его словам, наглядно демонстрирует отношение киевской власти, которая заявляет о якобы находящемся в "Азовстали" рабочем персонале комбината, а также женщинах и детях, к собственным гражданам. Очевидно, что правящему в Незалежной режиму безразличны судьбы людей, подчеркнул Мизинцев.
Напомним, сегодня, 25 апреля, Минобороны РФ объявляло с 14:00 мск режим тишины для эвакуации якобы находящегося на территории завода "Азовсталь" мирного населения. Генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что, если граждане действительно находятся на территории комбината, Москва требует от Киева немедленно отдать приказ формированиям об их освобождении.
ТАСС / Пётр Ковалёв