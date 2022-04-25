МО РФ: Бойцы украинских нацбатов заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР

В случае её подрыва будут затоплены шесть населённых пунктов, где проживает более десяти тысяч человек.

Бойцы украинских нацбатальонов заминировали дамбу Карловского водохранилища в селе Карловка Донецкой Народной Республики, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В населённом пункте Карловка ДНР националистические батальоны заминировали дамбу Карловского водохранилища. В случае подрыва в зоне затопления окажутся шесть населённых пунктов с общей численностью населения более десяти тысяч человек", — уточнил генерал-полковник.

Кроме того, водой будет повреждена система жизнеобеспечения: канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Мизинцев предупредил, что это обернётся резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в районе потопа и распространением опасных инфекций.