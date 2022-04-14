МО РФ: Националисты заминировали водохранилища Углегорской теплоэлектростанции в ДНР

В результате подрыва в Бахмутском районе может ожидаться резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, а впоследствии распространение инфекционных заболеваний, отметили в ведомстве.

Украинские националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Светлодарске в ДНР боевиками ВФУ заминирована плотина водохранилища Углегорской теплоэлектростанции, река Лугань. В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, посёлки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек", — сказал он.

Мизинцев уточнил, что после ухода воды на всей территории будет повреждена система жизнеобеспечения населения. Могут пострадать канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это приведёт к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Бахмутском районе, добавил генерал-полковник.