МО РФ: Националисты заминировали водохранилища Углегорской теплоэлектростанции в ДНР
В результате подрыва в Бахмутском районе может ожидаться резкое ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, а впоследствии распространение инфекционных заболеваний, отметили в ведомстве.
Украинские националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Светлодарске в ДНР боевиками ВФУ заминирована плотина водохранилища Углегорской теплоэлектростанции, река Лугань. В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, посёлки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек", — сказал он.
Мизинцев уточнил, что после ухода воды на всей территории будет повреждена система жизнеобеспечения населения. Могут пострадать канализация, водопровод, водоочистные сооружения, имеющие резервуары с химическими средствами. Это приведёт к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Бахмутском районе, добавил генерал-полковник.
Ранее в Минобороны сообщили, что националисты намерены взорвать эстакаду в Константиновке и обвинить в этом ВС РФ. По словам Михаила Мизинцева, подобные действия Киева говорят о бесчеловечном отношении к своим гражданам, а также свидетельствуют о полном пренебрежении нормами международного гуманитарного права.
ТАСС / Михаил Терещенко