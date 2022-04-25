Премьер Польши Моравецкий подтвердил передачу танков Украине
Из соображений безопасности, прежде всего украинских соседей, политик предпочёл не раскрывать подробности.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Варшава поставила Киеву танки. На соответствующий вопрос ведущего в эфире телеканала Polsat глава правительства ответил положительно, но отказался сообщить какие-либо детали.
"Я сегодня не буду об этом говорить. Мы сообщим всё в своё время. Из соображений безопасности, прежде всего наших украинских соседей, друзей, мы не будем об этом говорить", — объяснил своё молчание Моравецкий.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о намерении Лондона отправить танки в Польшу, "чтобы не дать Москве достигнуть целей "Операции Z". Соединённое Королевство собиралось передать Варшаве технику, чтобы та могла направить свои Т-72 на Украину.