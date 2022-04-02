Военный эксперт Баранец рассказал, почему США поставляют Киеву именно советские танки

Специалист объяснил, что доставляются машины из бывших стран Варшавского договора: Польши, Румынии, Венгрии и Болгарии, где они также стоят на вооружении.

США поставляют на Украину именно советские танки, потому что украинские военнослужащие знают, как их эксплуатировать. Об этом Лайфу рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

"Тут вопрос упирается в то, что украинские офицеры, особенно старших возрастов, хорошо знают советские танки, которые стоят и на частном вооружении Украины. Те же танки Т-72, которые находятся в странах НАТО или Т-55, они же находятся в боевых порядках украинской армии", — сказал он.

Баранец отметил, что в таком случае для подготовки экипажей не придётся затрачивать много усилий. Также он добавил, что поставляются машины из бывших стран Варшавского договора: Польши, Румынии, Венгрии и Болгарии, где они также стоят на вооружении.

"И вот, по просьбе [президента Незалежной Владимира] Зеленского Вашингтон приказал поскрести по сусекам, собрать несколько сотен этих танков и переправить на Украину. Как это получится — непонятно. Но, естественно, без реакции России это не останется. Уничтожать будем", — подчеркнул эксперт.

С другой стороны, если США отправят на Украину свои танки, которые точно так же будут уничтожаться ВС РФ, то это сильно подорвёт их имидж, объяснил Баранец. По его словам, если американские бронированные машины покажут себя в таком свете, то никто из союзников Вашингтона их более никогда не приобретёт. Поэтому США выбрали менее рискованную стратегию, поставляя советские варианты машин.

"А когда мы начнём бить эти же советские танки, они скажут: "Вот видите, вот чего стоят эти танки". Тут всё продумано. Всё сделано с хитрым американским расчётом", — заключил военный эксперт.