Глава ОАК Слюсарь: Хакеры взломали сайт компании "Сухой"

Он подчеркнул, что весь стотысячный коллектив корпорации продолжает работать. В частности, занимается выполнением заданий гособоронзаказа и поставками самолётов в Минобороны РФ.

Сайт производителя российских самолётов "Сухой" был атакован хакерами. Об этом сообщил генеральный директор ПАО "ОАК", управляющий АО "АХК Сухой" Юрий Слюсарь, отметив, что произошедшее является примером информационной войны против России и российского авиастроения. Он подчеркнул, что ранее опубликованные заявления являются фейками.

"Это фейк. Хакерская атака на сайт "Сухого". Пример информационной войны против России и нашего авиастроения. Мы поддерживаем президента [РФ Владимира Путина]. На жалкие уколы ответим ещё более ударным трудом", — сказал журналистам Слюсарь.

Он подчеркнул, что весь стотысячный коллектив корпорации продолжает работать. В частности, занимается выполнением заданий гособоронзаказа и поставками самолётов в Минобороны РФ для обеспечения безопасности нашей страны.

Ранее на сайте "Сухого" появилось якобы официальное заявление Слюсаря, где утверждалось, что он принял решение об увольнении в связи с несогласием с проведением "Операции Z" на Украине. Стоит отметить, что первоначально фейк активно начали тиражировать украинские телеграм-каналы. В настоящее время сайт корпорации не работает.