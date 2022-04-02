Путин проинформировал Токаева о ходе "Операции Z" на Украине

Лидеры стран также подтвердили взаимный настрой на всемерное укрепление отношений между государствами на предмет союзничества и стратегического партнёрства.

Президент России Владимир Путин проинформировал по телефону казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о ходе "Операции Z" на Украине, а также рассказал о переговорном процессе между российской и украинской делегациями. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева <...> Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также о переговорах российских и украинских представителей", — говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора президенты также обсудили актуальные темы двусторонней повестки дня с акцентом на практические аспекты развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества двух стран. В Кремле также сообщили, что Путин и Токаев рассмотрели перспективы углубления взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве и подтвердили взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнёрства.