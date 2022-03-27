Уоллес объяснил, почему Киеву не помогут британские танки
Министр обороны Британии подчеркнул, что лучше сосредоточиться на помощи Украине в поисках и ремонте советского оборудования, которое уже имеется в инвентаре и которым умеют пользоваться.
Предоставление Украине британских танков не сработает из-за необходимости проходить долгую подготовку по их эксплуатации. Об этом в интервью газете Mail on Sunday заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.
"Чем больше у вас совершенствуются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать <...> Предоставление британских танков на самом деле не сработает", — сказал он.
Уоллес подчеркнул, что лучше сосредоточиться на помощи Киеву в поиске и ремонте советского оборудования, которое уже имеется в инвентаре и которым умеют пользоваться.
Также Уоллес сообщил, что британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak готовы к развёртыванию в Незалежной, а ряд бойцов ВСУ уже прошли обучение по их эксплуатации. По словам министра обороны Великобритании, Лондон "делает больше, чем практически кто-либо", чтобы помочь Украине.
Ранее Лайф рассказал, почему оружие, поставленное НАТО Украине, оказалось непригодно для использования. Качество поставляемого вооружения оставляет желать лучшего, однако даже в таком виде до украинских военных оно не доходит почти никогда.
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