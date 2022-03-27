Уоллес объяснил, почему Киеву не помогут британские танки

Министр обороны Британии подчеркнул, что лучше сосредоточиться на помощи Украине в поисках и ремонте советского оборудования, которое уже имеется в инвентаре и которым умеют пользоваться.

Предоставление Украине британских танков не сработает из-за необходимости проходить долгую подготовку по их эксплуатации. Об этом в интервью газете Mail on Sunday заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

"Чем больше у вас совершенствуются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать <...> Предоставление британских танков на самом деле не сработает", — сказал он.

Уоллес подчеркнул, что лучше сосредоточиться на помощи Киеву в поиске и ремонте советского оборудования, которое уже имеется в инвентаре и которым умеют пользоваться.

Также Уоллес сообщил, что британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak готовы к развёртыванию в Незалежной, а ряд бойцов ВСУ уже прошли обучение по их эксплуатации. По словам министра обороны Великобритании, Лондон "делает больше, чем практически кто-либо", чтобы помочь Украине.