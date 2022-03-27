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Регион
Опубликовано 27 марта 2022, 10:40
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Уоллес объяснил, почему Киеву не помогут британские танки

Министр обороны Британии подчеркнул, что лучше сосредоточиться на помощи Украине в поисках и ремонте советского оборудования, которое уже имеется в инвентаре и которым умеют пользоваться.

Предоставление Украине британских танков не сработает из-за необходимости проходить долгую подготовку по их эксплуатации. Об этом в интервью газете Mail on Sunday заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

"Чем больше у вас совершенствуются системы вооружений, тем больше обучения вам требуется, чтобы их использовать <...> Предоставление британских танков на самом деле не сработает", — сказал он.

Уоллес подчеркнул, что лучше сосредоточиться на помощи Киеву в поиске и ремонте советского оборудования, которое уже имеется в инвентаре и которым умеют пользоваться.

Также Уоллес сообщил, что британские переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak готовы к развёртыванию в Незалежной, а ряд бойцов ВСУ уже прошли обучение по их эксплуатации. По словам министра обороны Великобритании, Лондон "делает больше, чем практически кто-либо", чтобы помочь Украине.

Бен Уоллес оскорбил британских добровольцев, возмущённых условиями службы на Украине
Бен Уоллес оскорбил британских добровольцев, возмущённых условиями службы на Украине

Ранее Лайф рассказал, почему оружие, поставленное НАТО Украине, оказалось непригодно для использования. Качество поставляемого вооружения оставляет желать лучшего, однако даже в таком виде до украинских военных оно не доходит почти никогда.

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Getty Images / Luka Dakskobler / SOPA Images / LightRocket

Григорий Воронцов
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