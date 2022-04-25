ВС РФ с 14:00 прекратят боевые действия у "Азовстали" для выхода мирных жителей

Если мирные граждане действительно находятся на территории комбината, Россия требует от Киева немедленно отдать приказ формированиям об их освобождении, заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Вооружённые силы России и формирования ДНР объявляют режим тишины с 14:00 мск 25 апреля для безопасной эвакуации гражданских лиц, якобы находящихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Вооружённые силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях", — сказал он.

Мизинцев добавил, что украинская сторона должна поднять белые флаги по всему периметру или на отдельных направлениях комбината, чтобы продемонстрировать готовность к началу гуманитарной операции. Российская сторона публично и официально заявляет об отсутствии препятствий для выхода мирных жителей. Если такие есть на территории завода, Россия категорически требует от киевских властей немедленно отдать соответствующий приказ командирам националистических формирований для их освобождения.

"Указанное заявление будет непрерывно доводиться украинским формированиям на "Азовстали" по радиоканалам с интервалом каждые 30 минут. По оперативным каналам связи это заявление немедленно доводится украинской стороне через вице-премьера Правительства Украины Ирину Андреевну Верещук", — добавил Мизинцев.