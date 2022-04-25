Захарова: Киев намеренно затягивает решение катастрофы на "Азовстали"

По словам представителя МИД РФ, украинские власти используют людей как живой щит или для решения своих задач.

Киев затягивает решение ситуации вокруг завода "Азовсталь" в Мариуполе и использует людей как живой щит. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что говорят представители Киева? Нужно освободить людей. Что говорит Министерство обороны России? Пожалуйста. Мирные граждане, которые не используют оружие, которые на "Азовстали", могут покинуть завод каждый день, по несколько раз. Повторяются данные в эфире относительно путей эвакуации. И всё это сопряжено с заверениями о том, что окажут помощь", — приводит kp.ru слова дипломата.

Однако, по словам Захаровой, Киев заявляет, что никаких гумкоридоров нет. И это свидетельствует о том, что власти Украины хотят "растянуть" трагедию на "Азовстали".