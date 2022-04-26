Путин разъяснил генсеку ООН причины проведения "Операции Z" на Украине
Российский лидер подчеркнул, что РФ была вынуждена начать спецоперацию, чтобы прекратить геноцид людей, страдания жителей Донбасса.
Путин разъяснил генсеку ООН причины проведения "Операции Z" на Украине. Видео © LIFE
Проблема в отношениях между Киевом и республиками Донбасса возникла после госпереворота на Украине в 2014 году, в результате чего в течение восьми лет жители региона оказались в блокаде. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем, говоря о причинах проведения "Операции Z" на Украине.
Российский лидер отметил, что в 2014 году Крым обратился к Москве за помощью, на полуострове провели референдум — и регион вернулся в состав РФ, а киевские власти продолжали военное давление на Донбасс.
"В этих условиях после того, как власти в Киеве публично заявили, что не намерены выполнять Минские соглашения, мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые там проживают, признать независимость. Это вынужденная мера, чтобы прекратить страдания", — подчеркнул Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию на Украине. Других подробностей состоявшегося во вторник разговора российского и турецкого лидеров пресс-секретарь президента РФ не привёл.
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