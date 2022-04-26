Российский лидер подчеркнул, что РФ была вынуждена начать спецоперацию, чтобы прекратить геноцид людей, страдания жителей Донбасса.

Путин разъяснил генсеку ООН причины проведения "Операции Z" на Украине. Видео © LIFE

Проблема в отношениях между Киевом и республиками Донбасса возникла после госпереворота на Украине в 2014 году, в результате чего в течение восьми лет жители региона оказались в блокаде. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем, говоря о причинах проведения "Операции Z" на Украине.

Российский лидер отметил, что в 2014 году Крым обратился к Москве за помощью, на полуострове провели референдум — и регион вернулся в состав РФ, а киевские власти продолжали военное давление на Донбасс.

"В этих условиях после того, как власти в Киеве публично заявили, что не намерены выполнять Минские соглашения, мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые там проживают, признать независимость. Это вынужденная мера, чтобы прекратить страдания", — подчеркнул Путин.