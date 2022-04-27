Почти миллион жителей Донбасса и Украины пересекли границу РФ с начала "Операции Z"
Как отметил полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, во временных пунктах на территории пяти субъектов округа постоянно размещается почти семь тысяч прибывших.
В Ростовскую область и Крым с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины с начала "Операции Z" уже прибыл почти 1 миллион человек. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов.
"Следует учесть, что в Ростовской области, Республике Крым через границу уже перемещён почти миллион человек. А во временных пунктах на территории пяти субъектов федерации [ЮФО] постоянно размещается почти семь тысяч беженцев", — сказал Устинов в ходе совещания Совета безопасности РФ.
А ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что число украинских беженцев в ЕС скоро вырастет до 10 миллионов. По его словам, большинство прибывших с территории Незалежной убеждены, что европейцы обязаны их содержать и обеспечивать. В связи с этим Европу ждут непростые времена, подчеркнул он.
ТАСС / Михаил Терещенко