Патрушев: Число украинских беженцев в ЕС скоро вырастет до 10 миллионов
По словам секретаря Совбеза, большинство прибывших с территории Незалежной убеждены, что европейцы обязаны их содержать и обеспечивать. В связи с этим Европу ждут непростые времена, подчеркнул он.
Число беженцев с Украины в странах Европы в ближайшее время вырастет до десяти миллионов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Почти пять миллионов украинских мигрантов уже прибыли в Европу. В ближайшее время их число вырастет до десяти миллионов", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
В связи с этим секретарь Совбеза отметил, что ЕС ждёт экономический и политический кризис. Он также обратил внимание, что большинство прибывших с территории Незалежной убеждены, что европейцы обязаны их содержать и обеспечивать.
А ранее Патрушев заявил, что итогом политики Запада и подконтрольного ему Киева станет распад Украины. По его мнению, не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, США ещё до госпереворота 2014 года внушали русофобию и исключительность их нации.
ТАСС / Christoph Soeder