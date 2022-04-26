Патрушев: Число украинских беженцев в ЕС скоро вырастет до 10 миллионов

По словам секретаря Совбеза, большинство прибывших с территории Незалежной убеждены, что европейцы обязаны их содержать и обеспечивать. В связи с этим Европу ждут непростые времена, подчеркнул он.

Число беженцев с Украины в странах Европы в ближайшее время вырастет до десяти миллионов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Почти пять миллионов украинских мигрантов уже прибыли в Европу. В ближайшее время их число вырастет до десяти миллионов", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

В связи с этим секретарь Совбеза отметил, что ЕС ждёт экономический и политический кризис. Он также обратил внимание, что большинство прибывших с территории Незалежной убеждены, что европейцы обязаны их содержать и обеспечивать.