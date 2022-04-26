ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 14:28
5570

МО РФ пообещало ответить, если Киев применит западное оружие против России

В ведомстве отметили, что вооружённые силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов по центрам принятия соответствующих решений в Киеве.

Если Киев будет использовать западное оружие для ударов по объектам на территории РФ, Москва немедленно ответит. Так в российском Минобороны прокомментировали заявление замглавы военного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи.

"Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу", — говорится в сообщении МО РФ.

В ведомстве отметили, что российские вооружённые силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятия соответствующих решений в Киеве.

Великобритания передаст Украине самоходные зенитные установки с ракетами Starstreak
Великобритания передаст Украине самоходные зенитные установки с ракетами Starstreak

Напомним, заместитель главы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил о "законном праве" Киева наносить удары по военным объектам РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это фразой: "Глубина полёта" мысли руководства Министерства обороны Британии уступает лишь интеллекту руководства Министерства иностранных дел этой страны".

BannerImage

ТАСС / Невар Виталий

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Великобритания
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar