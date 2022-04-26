МО РФ пообещало ответить, если Киев применит западное оружие против России
В ведомстве отметили, что вооружённые силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов по центрам принятия соответствующих решений в Киеве.
Если Киев будет использовать западное оружие для ударов по объектам на территории РФ, Москва немедленно ответит. Так в российском Минобороны прокомментировали заявление замглавы военного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи.
"Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу", — говорится в сообщении МО РФ.
В ведомстве отметили, что российские вооружённые силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятия соответствующих решений в Киеве.
Напомним, заместитель главы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил о "законном праве" Киева наносить удары по военным объектам РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это фразой: "Глубина полёта" мысли руководства Министерства обороны Британии уступает лишь интеллекту руководства Министерства иностранных дел этой страны".
ТАСС / Невар Виталий