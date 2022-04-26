В Британии заявили, что Киев имеет "законное право" наносить удары по военным объектам РФ

Замглавы Минобороны страны Джеймс Хиппи отметил, что по этой же логике допустимыми целями для Москвы являются линии снабжения на западе Украины при условии, что от этого не пострадают гражданские.

Британские власти считают допустимым нанесение Украиной ударов по "законным военным целям" на территории России с применением западных вооружений. Об этом заявил заместитель главы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи.

"Этот вопрос, пожалуй, следует рассматривать как "допустимо ли использование нашей техники украинцами против законных российских военных целей". Во-первых, цели выбираются украинской стороной, а не теми, кто производит или экспортирует технику. Во-вторых, выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно", — сказал он в интервью Times Radio.

Замглавы британского оборонного ведомства отметил, что по этой же логике допустимыми целями для РФ являются линии снабжения на западе Незалежной при условии, что ударам не подвергаются гражданские лица. Хиппи также подчеркнул, что использование западных вооружений в этих ситуациях не является проблемой, поскольку участники конфликтов по всему миру активно пользуются оружием иностранного производства.