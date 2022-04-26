Замглавы МИД Руденко: Москва хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье

По словам дипломата, Россия надеется избежать такого сценария, при котором республика могла бы быть втянута в конфликт Москвы и Киева.

Москва хотела бы избежать необходимости вмешиваться в урегулирование ситуации в Приднестровье. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко, пишет РИА "Новости".