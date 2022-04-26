Замглавы МИД Руденко: Москва хотела бы избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье
По словам дипломата, Россия надеется избежать такого сценария, при котором республика могла бы быть втянута в конфликт Москвы и Киева.
Москва хотела бы избежать необходимости вмешиваться в урегулирование ситуации в Приднестровье. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко, пишет РИА "Новости".
"Давайте дождёмся окончания расследования. Мы бы хотели избежать такого сценария", — ответил он на вопрос журналистов о действиях Москвы в том случае, если Приднестровье окажется втянутым в конфликт на Украине.
Напомним, 25 апреля в здании Министерства госбезопасности в Тирасполе прогремело не менее трёх взрывов. По данным МВД республики, напавшие стреляли из ручного противотанкового гранатомёта. А утром 26 апреля два взрыва прогремели в посёлке Маяк у радиотелецентра, из строя выведены две самые мощные антенны, которые ретранслировали российское радио. Политолог Владимир Брутер считает, что к инцидентам причастна СБУ, а провокация может быть связана с приездом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина.
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