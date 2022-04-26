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Опубликовано 26 апреля 2022, 14:26

ВЦИОМ: 88% россиян уверены в несправедливости отстранения спортсменов РФ от соревнований

Также более половины опрошенных (63%) заявили, что соотечественники поступают правильно, когда сами отказываются от участия в турнирах, если их просят публично выразить отношение к "Операции Z".

Большинство граждан РФ (88%) уверены в несправедливости отстранения российских спортсменов от международных соревнований из-за проведения "Операции Z" на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на круглом столе ЭИСИ.

Согласно исследованию, 90% респондентов также считают, что принцип "Спорт вне политики" сегодня не соблюдается, противоположного же мнения придерживаются только 4% россиян. В частности, 90% опрошенных назвали несправедливыми недавние отстранения от участия в соревнованиях шахматиста Сергея Карякина, теннисиста Даниила Медведева и других спортсменов из-за происходящих на территории Незалежной событий.

Опрос ВЦИОМа показал, что более 80% россиян доверяют Путину
Опрос ВЦИОМа показал, что более 80% россиян доверяют Путину

Также более половины россиян (63%) заявили, что спортсмены поступают правильно, когда сами отказываются от участия в турнирах, если их просят публично выразить отношение к "Операции Z". При этом "скорее неправильным" такой поступок назвали 20%, ещё 17% затрудняются с ответом.

А ранее опрос ВЦИОМа показал, что почти 80% россиян видят угрозу для РФ в нацистских организациях на Украине. С тем, что власти Незалежной скорее поддерживают подобные радикальные организации, согласились 70% соотечественников, а 14% убеждены, что украинское руководство их попросту не замечает.

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ТАСС / EPA/DEAN LEWINS

Наталья Исакова
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