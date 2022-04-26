Захарова ответила на слова замглавы Минобороны Британии об ударах по объектам РФ

По словам дипломата, "глубина полёта" мысли руководства британского оборонного ведомства уступает лишь интеллекту возглавляющих Министерство иностранных дел этой страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила высказывание заместителя главы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи о "законном праве" Киева наносить удары по военным объектам РФ. Она задалась вопросом, правильно ли в Москве понимают, что в этом случае можно бить по военным целям на территории стран НАТО, которые поставляют вооружения Киеву, ради "нарушения логистики".

"Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран", — написала дипломат в телеграм-канале.

По словам Захаровой, "глубина полёта" мысли руководства британского Министерства обороны "уступает лишь интеллекту руководства Министерства иностранных дел этой страны".