ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 14:10
4621

Захарова ответила на слова замглавы Минобороны Британии об ударах по объектам РФ

По словам дипломата, "глубина полёта" мысли руководства британского оборонного ведомства уступает лишь интеллекту возглавляющих Министерство иностранных дел этой страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила высказывание заместителя главы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи о "законном праве" Киева наносить удары по военным объектам РФ. Она задалась вопросом, правильно ли в Москве понимают, что в этом случае можно бить по военным целям на территории стран НАТО, которые поставляют вооружения Киеву, ради "нарушения логистики".

"Ведь это напрямую приводит к смертям и кровопролитию на территории Украины. Насколько я понимаю, Британия одна из этих стран", — написала дипломат в телеграм-канале.

По словам Захаровой, "глубина полёта" мысли руководства британского Министерства обороны "уступает лишь интеллекту руководства Министерства иностранных дел этой страны".

Великобритания передаст Украине самоходные зенитные установки с ракетами Starstreak
Великобритания передаст Украине самоходные зенитные установки с ракетами Starstreak

Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес напомнил России о наличии у НАТО ядерного оружия. Он назвал это "самым главным и важным фактором для сдерживания" Москвы.

BannerImage

VK / МИД России

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Великобритания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar