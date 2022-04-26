Появились фото последствий взрыва на мосту через Днестровский лиман в Одесской области

В настоящий момент сооружение, являющееся стратегически важным для Украины, перекрыто из-за повреждений. Это единственная возможность добраться до городов Белгород-Днестровский и Татарбунары.

В Сети публикуют фотографии с последствиями взрыва на стратегически важном для Украины мосту через Днестровский лиман. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".

Находится объект в районе посёлка Затока Одесской области и связывает юг страны с Молдавией. Только по нему можно добраться до городов Белгород-Днестровский и Татарбунары из остальной части области. Сейчас мост перекрыт из-за повреждений.

Взрыв на мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Видео © Telegram-канал "Типичная Одесса"