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Опубликовано 26 апреля 2022, 14:06
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Появились фото последствий взрыва на мосту через Днестровский лиман в Одесской области

Последствия взрыва на мосту через Днестровский лиман. Обложка © Telegram-канал "Политика страны"

Последствия взрыва на мосту через Днестровский лиман. Обложка © Telegram-канал "Политика страны"

В настоящий момент сооружение, являющееся стратегически важным для Украины, перекрыто из-за повреждений. Это единственная возможность добраться до городов Белгород-Днестровский и Татарбунары.

В Сети публикуют фотографии с последствиями взрыва на стратегически важном для Украины мосту через Днестровский лиман. Об этом сообщает телеграм-канал "Политика страны".

Находится объект в районе посёлка Затока Одесской области и связывает юг страны с Молдавией. Только по нему можно добраться до городов Белгород-Днестровский и Татарбунары из остальной части области. Сейчас мост перекрыт из-за повреждений.

Взрыв на мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Видео © Telegram-канал "Типичная Одесса"

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Артур Лапсаков
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