Президент Хорватии Миланович выступил против членства Швеции и Финляндии в НАТО
По мнению хорватского лидера, это решение является "опасным шарлатанством", ведь финская граница проходит в 50 км от Петербурга — и, таким образом, страна "тыкает разъярённого медведя ручкой в глаз".
Президент Хорватии Зоран Миланович высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО до разрешения конфликтов на Балканах. В первую очередь речь идёт об изменении избирательного законодательства Боснии и Герцеговины (БиГ) в интересах боснийских хорватов.
"Втягивать в это Финляндию, которая в 50 километрах от Санкт-Петербурга, думаю, что это — опасное шарлатанство. Однако мы не можем сказать нет, ведь нам Финляндия важнее Хорватии и хорватов в БиГ, да?" — отметил Миланович, беседуя с журналистами.
По мнению хорватского лидера, пусть страны вступают в Североатлантический альянс, при этом "тыкая разъярённого медведя ручкой в глаз", но, пока не решится вопрос в БиГ, не изменится закон о выборах и хорваты не получат основные права, Парламент Хорватии "не смеет ратифицировать ничьё вступление в НАТО".
Также Миланович отметил другие неразрешённые вопросы на Балканах: неприсоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне, переносы переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз, непризнание самопровозглашённого Косова. Хорватский президент сыронизировал, что не требует, чтобы Финляндия и Швеция "переименовались в IKEA", но призвал американцев решить озвученную проблему.
Как сообщал Лайф, ранее британская газета The Times писала, что Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО уже летом. В самом альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. В свою очередь Россия предупредила государства о последствиях вступления в альянс. А заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если это случится, то о безъядерном статусе Балтики речь уже не сможет идти.
ТАСС / EPA / KENZO TRIBOUILLARD / POOL