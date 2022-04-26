Президент Хорватии Миланович выступил против членства Швеции и Финляндии в НАТО

По мнению хорватского лидера, это решение является "опасным шарлатанством", ведь финская граница проходит в 50 км от Петербурга — и, таким образом, страна "тыкает разъярённого медведя ручкой в глаз".

Президент Хорватии Зоран Миланович высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО до разрешения конфликтов на Балканах. В первую очередь речь идёт об изменении избирательного законодательства Боснии и Герцеговины (БиГ) в интересах боснийских хорватов.

"Втягивать в это Финляндию, которая в 50 километрах от Санкт-Петербурга, думаю, что это — опасное шарлатанство. Однако мы не можем сказать нет, ведь нам Финляндия важнее Хорватии и хорватов в БиГ, да?" — отметил Миланович, беседуя с журналистами.

По мнению хорватского лидера, пусть страны вступают в Североатлантический альянс, при этом "тыкая разъярённого медведя ручкой в глаз", но, пока не решится вопрос в БиГ, не изменится закон о выборах и хорваты не получат основные права, Парламент Хорватии "не смеет ратифицировать ничьё вступление в НАТО".