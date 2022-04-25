Лавров обвинил НАТО в прокси-войне с Россией через Украину

Министр отметил, что поставки вооружения Украине — "ещё один пример нечистоплотности американцев" в том, что касается международного права.

Североатлантический альянс, по сути, вступает с Россией в прокси-войну при помощи Вооружённых сил Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках программы "Большая игра" на Первом канале.

"Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси — на войне как на войне", — сказал Лавров.

Он отдельно коснулся темы поставки Западом вооружения Украине. Министр заявил, что это "ещё один пример нечистоплотности американцев" в области международного права. Они внедряют свои правила при принципе "как хочу, так и ворочу".