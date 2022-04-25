Лавров спрогнозировал, чем закончится ситуация на Украине

Министр отмечает, что содержание мирного пакта будет зависеть от исхода боевых действий. Именно они, по мнению главы МИД, определят дальнейший исход.

Сегодняшняя ситуация на Украине закончится подписанием мирного договора. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью программе "Большая игра" на Первом канале он отметил, что параметры договора будут определяться актуальной ситуацией в ходе военных действий.

"Как в любой ситуации, когда применяются вооружённые силы, конечно же, всё закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью", — сказал министр.