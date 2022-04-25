ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 апреля 2022, 20:11
8335

Лавров спрогнозировал, чем закончится ситуация на Украине

Министр отмечает, что содержание мирного пакта будет зависеть от исхода боевых действий. Именно они, по мнению главы МИД, определят дальнейший исход.

Сегодняшняя ситуация на Украине закончится подписанием мирного договора. Уверенность в этом выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью программе "Большая игра" на Первом канале он отметил, что параметры договора будут определяться актуальной ситуацией в ходе военных действий.

"Как в любой ситуации, когда применяются вооружённые силы, конечно же, всё закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью", — сказал министр.

Шмыгаль назвал переговоры о гарантиях безопасности для Украины непростыми
Шмыгаль назвал переговоры о гарантиях безопасности для Украины непростыми

Как сообщал Лайф, ранее Зеленский назвал условия, при которых Украина незамедлительно выйдет из переговоров с РФ.

BannerImage

VK / МИД России

Артем Порвин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Лавров
  • Украина
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar