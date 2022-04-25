Iltalehti: Финляндия и Швеция подадут заявку в НАТО 16–20 мая
Издание отметило, что на 17–18 мая запланирован визит финского лидера Саули Ниинистё в Стокгольм по приглашению короля Карла XVI Густава.
Финляндия и Швеция готовятся подать заявку на членство в НАТО одновременно в период с 16 по 20 мая. Об этом пишет газета Iltalehti.
"Заявки Финляндии и Швеции в НАТО должны быть опубликованы на 20-й неделе, то есть на неделе, начинающейся 16 мая", — сообщает издание.
При этом на эту же неделю, на 17–18 мая, запланирован государственный визит президента Финляндии Саули Ниинистё в Швецию по приглашению короля Карла XVI Густава. Газета напомнила, что страной руководит правительство, а не монарх, поэтому, возможно, также запланирована иная встреча, на которой финские и шведские государственные лидеры смогут заявить о готовности стран вступить в альянс.
Как сообщал Лайф, ранее британская газета The Times писала, что Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО уже летом. В самом альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. В свою очередь Россия предупредила государства о последствиях вступления в альянс. А заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если это случится, то о безъядерном статусе Балтики речь уже не сможет идти.
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