Iltalehti: Финляндия и Швеция подадут заявку в НАТО 16–20 мая

Издание отметило, что на 17–18 мая запланирован визит финского лидера Саули Ниинистё в Стокгольм по приглашению короля Карла XVI Густава.

Финляндия и Швеция готовятся подать заявку на членство в НАТО одновременно в период с 16 по 20 мая. Об этом пишет газета Iltalehti.

"Заявки Финляндии и Швеции в НАТО должны быть опубликованы на 20-й неделе, то есть на неделе, начинающейся 16 мая", — сообщает издание.