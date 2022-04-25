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Регион
Опубликовано 25 апреля 2022, 13:12
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Названа причина промедления Финляндии с подачей заявки на вступление в НАТО

Страна заявляла о планах присоединиться к Североатлантическому альянсу уже нынешним летом, а в самом блоке изъявляли готовность быстро её принять.

Финляндия и Швеция хотят одновременно подать заявки на вступление в НАТО, поэтому Хельсинки тормозит процесс, а Стокгольм ускоряет его, пишет шведская газета Dagens Nyheter.

Как рассказал источник издания в Правительстве Швеции, страны готовы сделать это одновременно, если будет принято соответствующее решение.

Глава МИД Финляндии призвал не медлить с подачей заявки на вступление в НАТО
Глава МИД Финляндии призвал не медлить с подачей заявки на вступление в НАТО

Как сообщал Лайф, ранее британская газета The Times писала, что Швеция и Финляндия планируют вступить в НАТО уже летом. В самом альянсе заявляли, что готовы быстро принять эти страны в свой состав, если получат соответствующий запрос. В свою очередь Россия предупредила государства о последствиях вступления в альянс. А заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если это случится, то о безъядерном статусе Балтики речь уже не сможет идти.

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Артур Лапсаков
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