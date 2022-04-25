Названа причина промедления Финляндии с подачей заявки на вступление в НАТО

Страна заявляла о планах присоединиться к Североатлантическому альянсу уже нынешним летом, а в самом блоке изъявляли готовность быстро её принять.

Финляндия и Швеция хотят одновременно подать заявки на вступление в НАТО, поэтому Хельсинки тормозит процесс, а Стокгольм ускоряет его, пишет шведская газета Dagens Nyheter.