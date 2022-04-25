Кубанский казак сбил из пулемёта украинский беспилотник в Донбассе

Военнослужащий обладает множеством наград, включая медали "За возвращение Крыма" и "За защиту Крыма".

Казак Тимашевского районного казачьего общества в ходе "Операции Z" сбил из пулемёта беспилотник Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

"22 апреля Евгений К. обнаружил и огнём из пулемёта сбил беспилотный летательный аппарат ВСУ, тем самым лишил врагов возможности корректировать артиллерийский огонь и сохранил жизни своим боевым товарищам", — написал вице-губернатор в телеграм-канале.

По его словам, в 2014 году казак был удостоен наград "За возвращение Крыма", "За защиту Крыма", а в 2015-м — "За боевые заслуги" в ДНР. Впоследствии военнослужащий получил тяжёлое ранение и проходил реабилитацию. После восстановления Евгений вернулся в Донбасс.