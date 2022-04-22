Беженцу из Киева предлагали соврать на камеру о "зверствах российских военных" в Буче
От мужчины требовалось выдать нужный текст под запись. Интересно, что проводить съёмки его приглашали в Германию.
Беженец из Киева, гражданин Таджикистана Тимур Хагайназаров, рассказал, что на автовокзале в Варшаве неизвестные предлагали ему сняться в фейковом видео о Буче в обмен на выезд в Евросоюз. Подробностями мужчина поделился с РИА "Новости".
"Мне было сказано: "Тебя посадят, там будет камера, видеосъёмка, <…> переводчик сидеть. Тебе надо будет говорить не то, что ты из Киева, а непосредственно <…> из Бучи", — поделился Хагайназаров.
От беженца требовалось соврать на камеру, что в Бучу приехали "русские фашисты", которые якобы начали убивать, насиловать и грабить мирных жителей. Интересно, что проводить съёмки его приглашали в Германию. Таджик отказался участвовать в провокации, а через полтора дня ему удалось выбраться из Варшавы.
Ранее Лайф писал, что Киев готовит провокацию в Николаевской области, чтобы обвинить военных РФ в мародёрстве. В Министерстве обороны отметили, что по указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съёмку.
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