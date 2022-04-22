Беженцу из Киева предлагали соврать на камеру о "зверствах российских военных" в Буче

От мужчины требовалось выдать нужный текст под запись. Интересно, что проводить съёмки его приглашали в Германию.

Беженец из Киева, гражданин Таджикистана Тимур Хагайназаров, рассказал, что на автовокзале в Варшаве неизвестные предлагали ему сняться в фейковом видео о Буче в обмен на выезд в Евросоюз. Подробностями мужчина поделился с РИА "Новости".

"Мне было сказано: "Тебя посадят, там будет камера, видеосъёмка, <…> переводчик сидеть. Тебе надо будет говорить не то, что ты из Киева, а непосредственно <…> из Бучи", — поделился Хагайназаров.

От беженца требовалось соврать на камеру, что в Бучу приехали "русские фашисты", которые якобы начали убивать, насиловать и грабить мирных жителей. Интересно, что проводить съёмки его приглашали в Германию. Таджик отказался участвовать в провокации, а через полтора дня ему удалось выбраться из Варшавы.