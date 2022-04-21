Актриса себя "опознала": Из кадра сериала "След" сделали фейк, направленный против российских военных

В подписи к снимку было указано, что девушку якобы убили и сбросили в коллектор в Бородянке — посёлке городского типа под Киевом.

В украинском сегменте соцсетей стал расходиться очередной фейк — фото "жертвы российских военных". Якобы они убили девушку в посёлке городского типа Бородянка Киевской области и скинули тело в коллектор. Однако на самом деле всё это жестокий обман. На снимке российская актриса Светлана Васильева, которая жива и здорова. Теперь она пребывает в шоке от такой лжи на Украине.

"Абсолютно точно. Это я, актриса Васильева Светлана. Снималась в сериале "След". Серия называлась "Неформалка". Все желающие могут просто посмотреть. Эти кадры как раз из начала серии", — сказала Васильева в беседе с газетой "Известия".

Актриса из сериала "След". Фото © VK / Светлана Васильева

Светлану удивило, с какой уверенностью в ряде украинских телеграм-каналов её актёрскую работу выдают за фото "жертвы российской агрессии".

"Они, наверное, исходят из того, что есть такой тезис — "На войне все средства хороши". Но я держусь от этого в стороне. Очень много вбросов, ложной информации. Когда всё закончится, тогда откроется правда. Мне очень жаль тех людей, которые сидят в этих каналах и верят в то, что там публикуют", — добавила Васильева.