Экс-советник Гайдара Андерс Ослунд призвал бомбить российские города

Он также посоветовал поставлять Украине всё оружие, какое возможно, разблокировать украинские порты на Чёрном море.

Научный сотрудник Евразийского центра при Атлантическом совете Андерс Ослунд, который в 90-х годах был советником премьера РФ Егора Гайдара, призвал бомбить российские города. Соответствующее предложение от него поступило из-за российской военной "Операции Z" на Украине.

Свой призыв экс-советник Гайдара разместил в "Твиттере". Там он заявил, что НАТО следует поскорее направить Украине всё оружие, какое альянс сможет. Также посоветовал открыть черноморские порты Украины для нормального судоходства.

А ещё, как считает Ослунд, НАТО должно "превентивно бомбить российские города, чтобы убедиться, что Путин не применит химическое или ядерное оружие".