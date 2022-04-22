В ООН назвали цель поездки Гутерриша к Путину в Москву

Ранее он попросил российского лидера срочно принять его, чтобы обсудить "шаги по установлению мира на Украине".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе предстоящей поездки в Москву планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможные шаги для прекращения огня на Украине.