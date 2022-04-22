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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 17:43
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В ООН назвали цель поездки Гутерриша к Путину в Москву

Ранее он попросил российского лидера срочно принять его, чтобы обсудить "шаги по установлению мира на Украине".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе предстоящей поездки в Москву планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможные шаги для прекращения огня на Украине.

"Послание генерального секретаря будет состоять в том, что он хочет обсудить с руководством [России], какие шаги можно сейчас предпринять, чтобы орудия замолчали, чтобы помочь желающим людям безопасно покинуть [охваченные конфликтом] территории", — уточнила заместитель представителя генерального секретаря ООН Эри Канеко на брифинге.

Гутерриш призвал с 21 апреля объявить на Украине "пасхальное перемирие"
Гутерриш призвал с 21 апреля объявить на Украине "пасхальное перемирие"

Напомним, ранее Гутерриш попросил Владимира Путина принять его в Москве, а Владимира Зеленского — в Киеве, чтобы обсудить "срочные шаги по установлению мира на Украине". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства примет генсека ООН.

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Getty Images / EuropaNewswire / Gado

Николь Вербер
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