В ООН назвали цель поездки Гутерриша к Путину в Москву
Ранее он попросил российского лидера срочно принять его, чтобы обсудить "шаги по установлению мира на Украине".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе предстоящей поездки в Москву планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможные шаги для прекращения огня на Украине.
"Послание генерального секретаря будет состоять в том, что он хочет обсудить с руководством [России], какие шаги можно сейчас предпринять, чтобы орудия замолчали, чтобы помочь желающим людям безопасно покинуть [охваченные конфликтом] территории", — уточнила заместитель представителя генерального секретаря ООН Эри Канеко на брифинге.
Напомним, ранее Гутерриш попросил Владимира Путина принять его в Москве, а Владимира Зеленского — в Киеве, чтобы обсудить "срочные шаги по установлению мира на Украине". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства примет генсека ООН.
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