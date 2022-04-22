В Мариуполе разгромлена база "Азова"

Все дома и автомобили, обнаруженные на территории, разрушены или сожжены. Кругом разбросаны боеприпасы.

В Мариуполе с помощью ударов высокоточного оружия и артиллерии почти до основания разрушена база нацбатальона "Азов", пишет РИА "Новости". Остатки "азовцев" сейчас находятся на металлургическом комбинате "Азовсталь".

Все дома и автомобили, обнаруженные на базе, разрушены или сожжены. Кругом по территории разбросаны боеприпасы, что само по себе опровергает заявления со стороны Украины об ударах по гражданскому объекту.