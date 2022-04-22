В Мариуполе разгромлена база "Азова"
Все дома и автомобили, обнаруженные на территории, разрушены или сожжены. Кругом разбросаны боеприпасы.
В Мариуполе с помощью ударов высокоточного оружия и артиллерии почти до основания разрушена база нацбатальона "Азов", пишет РИА "Новости". Остатки "азовцев" сейчас находятся на металлургическом комбинате "Азовсталь".
Все дома и автомобили, обнаруженные на базе, разрушены или сожжены. Кругом по территории разбросаны боеприпасы, что само по себе опровергает заявления со стороны Украины об ударах по гражданскому объекту.
Ранее пленный украинский морпех раскрыл враньё командования ВСУ о ситуации в Мариуполе. Оказавшихся в окружении бойцов уверяли, что скоро подкрепление пробьёт блокаду города, и просили продержаться.
ТАСС / Сергей Бобылев