ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 17:30
3095

В Мариуполе разгромлена база "Азова"

Все дома и автомобили, обнаруженные на территории, разрушены или сожжены. Кругом разбросаны боеприпасы.

В Мариуполе с помощью ударов высокоточного оружия и артиллерии почти до основания разрушена база нацбатальона "Азов", пишет РИА "Новости". Остатки "азовцев" сейчас находятся на металлургическом комбинате "Азовсталь".

Все дома и автомобили, обнаруженные на базе, разрушены или сожжены. Кругом по территории разбросаны боеприпасы, что само по себе опровергает заявления со стороны Украины об ударах по гражданскому объекту.

Бойцы "Азова" проводили факельные шествия на захваченной базе в Урзуфе
Бойцы "Азова" проводили факельные шествия на захваченной базе в Урзуфе

Ранее пленный украинский морпех раскрыл враньё командования ВСУ о ситуации в Мариуполе. Оказавшихся в окружении бойцов уверяли, что скоро подкрепление пробьёт блокаду города, и просили продержаться.

BannerImage

ТАСС / Сергей Бобылев

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar