Омбудсмен ДНР заявила о гибели почти 7 тысяч жителей Донбасса за время украинской агрессии

По её словам, в ходе конфликта больше всего страдает мирное население, проживающее в зоне ведения боевых действий и вблизи линии соприкосновения сторон.

Число погибших в Донецкой Народной Республике за весь период украинской вооружённой агрессии составляет 6852 человека, 100 из которых — дети. Об этом говорится на сайте уполномоченного по правам человека ДНР Дарьи Морозовой.

Только за период с 15 по 21 апреля в республике погибли 42 мирных жителя и 225 представителей силовых структур, 189 гражданских лиц и 760 силовиков были ранены. При этом с 1 января 2022 года число погибших насчитывает 388 человек, в то время как раненых — 1492.

"Аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР фиксирует нарушения украинской стороной прав жителей Донбасса, в том числе права на жизнь, безопасность, личную неприкосновенность и свободу передвижения. <...> Во время вооружённого конфликта наиболее страдает мирное население, проживающее в зоне ведения боевых действий и вблизи линии соприкосновения сторон", — говорится в докладе.

При этом из-за действий украинских боевиков многие дети потеряли родных. В связи с этим крайне актуален гуманитарный проект по опеке над детьми из Донбасса, который реализуется в Московской области, отметила Морозова. Проект предполагает поиск родственников по базам РФ и Международного комитета Красного Креста. В том случае, если близких нет, рассматривается передача детей под временную опеку в приёмные семьи, а в перспективе — усыновление.