Мэра Балаклеи Столбового на Украине обвинили в госизмене

Градоначальник, как считают в офисе генпрокурора Незалежной, принял решение "перейти на сторону врага", согласившись на исполнение полномочий в контролируемом РФ органе местного самоуправления.

Мэра украинского города Балаклеи Ивана Столбового обвинили в госизмене и коллаборационизме. Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора Незалежной.

"Харьковской областной прокуратурой заочно уведомлено о подозрении балаклейскому городскому главе по факту государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", — сказано в заявлении.

В офисе генпрокурора Украины подчеркнули, что градоначальник "принял решение перейти на сторону врага", согласившись на исполнение полномочий в контролируемом РФ органе местного самоуправления. В ведомстве напомнили, что 28 марта Столбовой провёл совещание руководства Балаклейского городского совета, в ходе которого побуждал своих заместителей к лояльному отношению к российским войскам.