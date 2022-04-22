Посольство в Швеции обеспокоено призывом экс-советника Гайдара бомбить российские города

В диппредставительстве отметили, что подобные рекомендации способны "в случае их реализации привести к развязыванию полномасштабного вооружённого конфликта" между Североатлантическим альянсом и РФ.

Посольство РФ в Швеции обеспокоено призывом к НАТО эксперта Андерса Ослунда, который в 90-х годах был советником премьера РФ Егора Гайдара, бомбить российские города. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.

"Вызывает серьёзное беспокойство, что подобные омерзительные "скромные советы" <...> исходят из уст представителя шведского политологического сообщества, которое по определению должно выступать исключительно за мирное урегулирование кризисных ситуаций", — сказано в сообщении.

В дипмиссии предупредили, что подобные рекомендации способны "в случае их реализации привести к развязыванию полномасштабного вооружённого, вплоть до ядерного, конфликта" между НАТО и Россией. Там подчеркнули, что Ослунд внёс "дельный вклад" в дискуссию о возможных последствиях вступления Швеции в Североатлантический альянс.