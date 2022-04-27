Песков: Путин и Гутерриш не договаривались о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали"

Представитель Кремля отметил, что эта тема действительно поднималась генсеком организации на встрече 26 апреля, она будет дальше прорабатываться.

Конкретных договорённостей по привлечению ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации граждан с "Азовстали" в Мариуполе между президентом России Владимиром Путиным и генсеком ООН Антониу Гутерришем не было. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Эта тема действительно была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться, каких-то конкретных договорённостей в этой области нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласился ли Путин к привлечению ООН и МККК к эвакуации.