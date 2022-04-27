ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 апреля 2022, 11:31

Песков: Путин и Гутерриш не договаривались о привлечении ООН к эвакуации с "Азовстали"

Представитель Кремля отметил, что эта тема действительно поднималась генсеком организации на встрече 26 апреля, она будет дальше прорабатываться.

Конкретных договорённостей по привлечению ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации граждан с "Азовстали" в Мариуполе между президентом России Владимиром Путиным и генсеком ООН Антониу Гутерришем не было. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Эта тема действительно была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться, каких-то конкретных договорённостей в этой области нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, согласился ли Путин к привлечению ООН и МККК к эвакуации.

Генсек ООН заявил, что ситуация с созданием гумкоридоров на Украине не решается
Генсек ООН заявил, что ситуация с созданием гумкоридоров на Украине не решается

Ранее Путин разъяснил генсеку ООН причины проведения "Операции Z" на Украине. Российский лидер подчеркнул, что РФ была вынуждена начать спецоперацию, чтобы прекратить геноцид людей, страдания жителей Донбасса.

BannerImage

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ООН
  • Антониу Гутерриш
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar