Генсек ООН заявил, что ситуация с созданием гумкоридоров на Украине не решается

Антониу Гутерриш предложил создать гуманитарную контактную группу, в рамках которой Организация, Москва и Киев смогут сообща обсуждать ситуацию с тем, чтобы такие маршруты были эффективны.

Ситуация с созданием гуманитарных коридоров на Украине не решается. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гуттериш в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По правде говоря, мы сталкиваемся с рядом ситуаций, в которых Россия объявляет о создании коридора, Украина заявляет о создании другого коридора, и ситуация такая, что это не выполняется на практике, поэтому мы предлагаем создать гуманитарную контактную группу, в которой ООН, Россия, Украина смогут сообща обсуждать ситуацию с тем, чтобы эти коридоры были по-настоящему эффективны", — сказал он.

Гутерриш добавил, что в Организации понимают, какая сложная ситуация сложилась в Мариуполе, в этой связи ООН готова полностью мобилизовать логистические способности, человеческие ресурсы вместе с Международным Комитетом Красного Креста.