Генсек ООН заявил, что ситуация с созданием гумкоридоров на Украине не решается
Антониу Гутерриш предложил создать гуманитарную контактную группу, в рамках которой Организация, Москва и Киев смогут сообща обсуждать ситуацию с тем, чтобы такие маршруты были эффективны.
Ситуация с созданием гуманитарных коридоров на Украине не решается. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гуттериш в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"По правде говоря, мы сталкиваемся с рядом ситуаций, в которых Россия объявляет о создании коридора, Украина заявляет о создании другого коридора, и ситуация такая, что это не выполняется на практике, поэтому мы предлагаем создать гуманитарную контактную группу, в которой ООН, Россия, Украина смогут сообща обсуждать ситуацию с тем, чтобы эти коридоры были по-настоящему эффективны", — сказал он.
Гутерриш добавил, что в Организации понимают, какая сложная ситуация сложилась в Мариуполе, в этой связи ООН готова полностью мобилизовать логистические способности, человеческие ресурсы вместе с Международным Комитетом Красного Креста.
Ранее Путин разъяснил генсеку ООН причины проведения "Операции Z" на Украине. Российский лидер подчеркнул, что РФ была вынуждена начать спецоперацию, чтобы прекратить геноцид людей, страдания жителей Донбасса.
ТАСС / Станислав Красильников