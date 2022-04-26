Боррель заявил, что отношения ЕС и России необходимо реорганизовать
Также глава европейской дипломатии отметил, что стороны должны договориться о гарантиях безопасности. В то же время он подчеркнул, что этот процесс будет длительным и трудным.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС и России необходимо реорганизовать отношения и договориться о гарантиях безопасности. По его мнению, этот шаг нужен, чтобы снизить состояние "вечной напряжённости и конфликта".
"Если мы не хотим оставаться в состоянии вечной напряжённости или конфликта, а это, конечно, не тот вариант, который предпочитает ЕС, нам придётся найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией и договориться о гарантиях безопасности", — приводятся слова Борреля на сайте Европейской службы внешних связей.
При этом глава европейской дипломатии отметил, что этот процесс будет трудным и достаточно длительным. Также он добавил, что ЕС, НАТО и США готовы обсуждать все аспекты, включая российские упоминания о неделимости безопасности, но только после завершения "Операции Z" на Украине.
А ранее Боррель заявил об угрозах ряда членов ЕС наложить вето на запрет нефти из РФ. Дипломат признаёт, что в этом вопросе будет сложно достичь единодушия. Однако он уверен, что в среднесрочной перспективе европейцам так или иначе придётся отказываться от российских углеводородов.
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