Также глава европейской дипломатии отметил, что стороны должны договориться о гарантиях безопасности. В то же время он подчеркнул, что этот процесс будет длительным и трудным.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС и России необходимо реорганизовать отношения и договориться о гарантиях безопасности. По его мнению, этот шаг нужен, чтобы снизить состояние "вечной напряжённости и конфликта".

"Если мы не хотим оставаться в состоянии вечной напряжённости или конфликта, а это, конечно, не тот вариант, который предпочитает ЕС, нам придётся найти пути реорганизации отношений между ЕС и Россией и договориться о гарантиях безопасности", — приводятся слова Борреля на сайте Европейской службы внешних связей.

При этом глава европейской дипломатии отметил, что этот процесс будет трудным и достаточно длительным. Также он добавил, что ЕС, НАТО и США готовы обсуждать все аспекты, включая российские упоминания о неделимости безопасности, но только после завершения "Операции Z" на Украине.