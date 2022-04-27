Минобороны показало видео захваченного склада ВСУ с тысячей единиц вооружения

Среди найденного в Луганской Народной Республике оружия есть как образцы советского производства, так и переданные странами НАТО ПТРК Javelin и NLAW, уточнили в ведомстве.

Захваченное российскими военными вооружение ВСУ, в том числе и иностранные образцы. Видео © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры захваченного в ходе "Операции Z" украинского вооружения. Многие образцы были в спешке оставлены националистами при отступлении на территории Луганской Народной Республики, сообщила пресс-служба ведомства.

Среди вооружения есть как советские образцы, так и современные противотанковые управляемые ракеты и переносные зенитные ракетные комплексы стран НАТО. Всего на захваченном российскими военными полевом складе было обнаружено около одной тысячи единиц оружия и боеприпасов к ним.

Как рассказал начальник склада Максим, среди обнаруженного есть ПТРК Javelin и NLAW, образцы противотанковой управляемой ракеты немецкого производства, советские ракеты экспортного варианта, а также различное стрелковое вооружение иностранного производства.