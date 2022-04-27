Эксперт Шурыгин оценил вероятность опустошения складов оружия в США из-за поставок Киеву

Штаты отдают вооружение, которое находится на грани срока годности, в том числе ракеты и системы ПВО. Но при возможности Вашингтон займётся производством и пополнит запасы, отметил эксперт.

Соединённые Штаты Америки, поставляя вооружение Украине, полностью без оружия не останутся, но в глобальном масштабе опустошение номенклатуры является проблемой, поскольку запасы НАТО тоже иссякают. Об этом в беседе с Лайфом рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Безусловно, США без оружия не останутся. Просто есть определённая номенклатура, которую необходимо будет пополнять. Потому что они же тоже отдают не самое новое, они стараются отдавать то, что уже так или иначе вышло почти на грань срока годности", — сказал он.

По словам эксперта, особенно это касается таких вооружений, как ракетная техника, противотанковые системы, системы ПВО. В этом случае у Штатов могут опустошаться склады, но это не значит, считает Шурыгин, что они останутся совсем без оружия. Наоборот, американцам придётся заняться производством, чтобы пополнить запасы. Однако в глобальном смысле это является проблемой, поскольку номенклатура стран – участниц НАТО тоже опустошается, заметил эксперт. Поэтому склады альянса также требуют пополнения.