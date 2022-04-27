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Регион
Опубликовано 27 апреля 2022, 06:35
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Эксперт Сун Чжунпин: Затягивание конфликта на Украине приведёт к войне во всей Европе

По его словам, Вашингтон фактически сделал Киев членом НАТО. Другой же эксперт согласен, что Незалежная хочет втянуть РФ в затяжную войну, и в этом ей помогают западные страны.

Война на территории всей Европы может стать последствием затягивания боевых действий на Украине. Таким мнением поделился авторитетный китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин в беседе с газетой Global Times.

"Россия ясно дала понять, что не может проиграть. Если обе стороны сохранят жёсткость, полем битвы может стать вся Европа, что приведёт к огромным бедствиям для всех этих европейских стран и всего мира", — сказал он.

По мнению эксперта, Соединённые Штаты фактически сделали Украину членом НАТО. Дело в том, что ранее никто из стран – участниц альянса не получал такую же большую поддержку от США, особенно если говорить о поставках вооружений. Его коллега Чжан Хун, эксперт по восточноевропейским исследованиям из Китайской академии социальных наук, уверен, что Киев хочет втянуть Москву "в затяжную войну и поглотить экономическую и военную мощь России", надеясь на то, что РФ выведет свою армию с территории Украины. Причём в этом ему помогают западные страны, однако это может привести "к невообразимым последствиям", в том числе речь идёт и о применении ядерного оружия.

Блинкен назвал одну из целей США в противостоянии России на Украине
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Ранее Лайф писал, что запасы оружия в США могут иссякнуть из-за поставок Украине. В Штатах с начала спецоперации России привели в состояние готовности почти треть имеющихся запасов вооружения, уточнило агентство Bloomberg. При этом контрактов, направленных на их восполнение, пока не заключили.

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VK / Минобороны России

Евгения Колесникова
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