МО РФ показало взятую под контроль базу ремонта и хранения военной техники ВСУ
Теперь в распоряжении российских военных около 100 единиц различной техники, в частности "Тунгуска", "Шилка", радиолокационные станции, средства для обслуживания военной техники и боеприпасы.
Оставленная ВСУ база ремонта и хранения вооружения. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны России показало видео с оставленной украинскими военными базы ремонта и хранения вооружения Войск противовоздушной обороны Украины, которую взяли под контроль ВС РФ.
На территории ремонтной базы обнаружили большое количество комплексов ПВО различного назначения, боеприпасы к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям. В ангарах находились цеха по ремонту и восстановлению повреждённой техники. Всё это было брошено подразделениями ВСУ при отступлении.
"На данной территории производился ремонт вооружения и военной техники, после которого техника выезжала и выполняла задачи, поставленные Правительством Украины", — рассказал начальник автомобильной службы Владимир.
Теперь в распоряжении российских военных около 100 единиц различной техники, в частности "Тунгуска", "Шилка", радиолокационные станции, средства для обслуживания военной техники. Также в ходе проведения технической разведки выявлено большое количество боеприпасов, относящихся к этим средствам противовоздушной обороны, добавил военнослужащий.
А ранее Минобороны РФ показало залповый пуск "Калибров" по объектам ВСУ. Как перед этим писал Лайф, украинские националисты с вооружением и боевой техникой были уничтожены в районе железнодорожной станции Мелиоративное.
Кадр из видео Минобороны РФ