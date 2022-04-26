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Опубликовано 26 апреля 2022, 07:49
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МО РФ показало взятую под контроль базу ремонта и хранения военной техники ВСУ

Теперь в распоряжении российских военных около 100 единиц различной техники, в частности "Тунгуска", "Шилка", радиолокационные станции, средства для обслуживания военной техники и боеприпасы.

Оставленная ВСУ база ремонта и хранения вооружения. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны России показало видео с оставленной украинскими военными базы ремонта и хранения вооружения Войск противовоздушной обороны Украины, которую взяли под контроль ВС РФ.

На территории ремонтной базы обнаружили большое количество комплексов ПВО различного назначения, боеприпасы к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям. В ангарах находились цеха по ремонту и восстановлению повреждённой техники. Всё это было брошено подразделениями ВСУ при отступлении.

"На данной территории производился ремонт вооружения и военной техники, после которого техника выезжала и выполняла задачи, поставленные Правительством Украины", — рассказал начальник автомобильной службы Владимир.

Минобороны РФ показало видео уничтожения трёх складов ВСУ с ракетным вооружением
Минобороны РФ показало видео уничтожения трёх складов ВСУ с ракетным вооружением

Теперь в распоряжении российских военных около 100 единиц различной техники, в частности "Тунгуска", "Шилка", радиолокационные станции, средства для обслуживания военной техники. Также в ходе проведения технической разведки выявлено большое количество боеприпасов, относящихся к этим средствам противовоздушной обороны, добавил военнослужащий.

А ранее Минобороны РФ показало залповый пуск "Калибров" по объектам ВСУ. Как перед этим писал Лайф, украинские националисты с вооружением и боевой техникой были уничтожены в районе железнодорожной станции Мелиоративное.

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Кадр из видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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