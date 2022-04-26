ВС РФ за ночь уничтожили четыре военных объекта Украины высокоточными ракетами

Всего же с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 141 самолёт и 110 вертолётов противника, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил об уничтожении минувшей ночью четырёх военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования. По его словам, речь идёт о двух районах "сосредоточения живой силы и военной техники" противника, а также двух складах боеприпасов в районе сёл Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области.

Всего же с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 141 самолёт и 110 вертолётов противника, 583 беспилотных летательных аппарата, 269 зенитных ракетных комплексов, а также 2576 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ВСУ лишились 287 установок реактивных систем залпового огня и свыше тысячи орудий полевой артиллерии и миномётов.