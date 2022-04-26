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Регион
Опубликовано 26 апреля 2022, 07:25

RT запустил видеопроект об "Операции Z" на Украине на 17 языках

Читатели смогут найти видеосвидетельства зверств украинских националистов, ролики с рассказами людей о том, как с ними обращались украинские военные, и другие материалы.

RT запустил новый проект "Ролики на разных языках" об "Операции Z" на Украине, который позволит жителям стран, где ограничен доступ к российским СМИ, узнать о реальной ситуации в Незалежной. Телеграм-канал будет публиковать видео о спецоперации на 17 языках.

В рамках проекта читатели смогут найти видеосвидетельства зверств украинских националистов, ролики с рассказами людей о том, как с ними обращались украинские военные, и другие материалы.

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Ранее Лайф писал, что жителей девяти стран мира наградят за лучший Z-контент. Конкурс проводится в рамках народного интернет-проекта "За нами правда", объединяющего уже почти 40 тысяч человек из всех регионов России и за рубежом.

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Ирина Фальке
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