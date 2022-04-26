RT запустил видеопроект об "Операции Z" на Украине на 17 языках

Читатели смогут найти видеосвидетельства зверств украинских националистов, ролики с рассказами людей о том, как с ними обращались украинские военные, и другие материалы.

RT запустил новый проект "Ролики на разных языках" об "Операции Z" на Украине, который позволит жителям стран, где ограничен доступ к российским СМИ, узнать о реальной ситуации в Незалежной. Телеграм-канал будет публиковать видео о спецоперации на 17 языках.

В рамках проекта читатели смогут найти видеосвидетельства зверств украинских националистов, ролики с рассказами людей о том, как с ними обращались украинские военные, и другие материалы.