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Опубликовано 26 апреля 2022, 07:43

ВС РФ сбили две украинские ракеты "Точка-У" в Харьковской и Запорожской областях

Кроме того, в районе населённого пункта Барвенково уничтожены два ЗРК С-300, а также пусковая установка ракет "Точка-У" и станция радиоэлектронной борьбы.

Российские войска сбили две украинские ракеты "Точка-У" — в Харьковской и Запорожской областях. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Зенитным ракетным комплексом "Бук-М1" в воздухе над населёнными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово Харьковской области сбиты две украинские ракеты "Точка-У", — сказал он.

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Кроме того, в районе населённого пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных на Украине. Так, матрос Сергей Вошков получил ранение, но смог увести загоревшийся автомобиль с боеприпасами на значительное удаление от подразделения. Он награждён медалью "За отвагу".

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ТАСС / Минобороны РФ

Варвара Романова
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