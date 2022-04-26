ВС РФ сбили две украинские ракеты "Точка-У" в Харьковской и Запорожской областях

Кроме того, в районе населённого пункта Барвенково уничтожены два ЗРК С-300, а также пусковая установка ракет "Точка-У" и станция радиоэлектронной борьбы.

Российские войска сбили две украинские ракеты "Точка-У" — в Харьковской и Запорожской областях. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Зенитным ракетным комплексом "Бук-М1" в воздухе над населёнными пунктами Токмак Запорожской области и Сватово Харьковской области сбиты две украинские ракеты "Точка-У", — сказал он.

Кроме того, в районе населённого пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и станция радиоэлектронной борьбы.