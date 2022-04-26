Увёл колонну от удара: Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных на Украине
Сержант Велимир Тригуб, подполковник Андрей Найданов, матрос Сергей Вошков (слева направо). Фото © Минобороны РФ
Российская колонна инженерных подразделений в составе 40 машин и 100 с лишним человек личного состава вышла из-под мощного артиллерийского удара без потерь благодаря подполковнику Андрею Найданову. О случившемся рассказали в Минобороны РФ в рамках освещения отважных, а зачастую и героических действий российских военных в ходе "Операции Z".
Маршрут колонне предстоял общей протяжённостью около 200 километров, однако во время промежуточной стоянки была выявлена работа беспилотника противника. Руководивший движением офицер не только оперативно принял решение и вывел технику и солдат из-под огня, но и довёл выполнение задания до конца.
"Спустя семь минут после выхода колонны противником по населённому пункту был нанесён мощный удар из артиллерийских орудий. В дальнейшем в ходе движения колонны Андрей продолжал умело маневрировать подчинёнными, совершая противоударные манёвры и выводя машины и технику из-под огня... Колонна без потерь в личном составе и технике прибыла в заданный район", — сообщает Министерство обороны РФ.
Ещё одним подвигом военнослужащих Вооружённых сил РФ во время спецоперации на Украине стало обеспечение штурмовой группой, в состав которой входил сержант Велимир Тригуб, безопасного передвижения колонны батальонно-тактической группы. Военные обнаружили опорный пункт противника и, несмотря на значительное его превосходство, вступили в бой. 20 бойцов врага были уничтожены, семь сложили оружие и сдались в плен, более 70 человек отступили. Велимир с пятью военнослужащими оказался отрезанным от своих. Националисты, заметив это, бросили туда основные силы. Ведя огонь из стрелкового оружия, сержант Тригуб продолжал мужественно удерживать занятый опорный пункт в течение трёх часов до прибытия основных сил батальона.
А матрос Сергей Вошков выполнял задачу по освобождению одного из населённых пунктов из-под контроля украинских радикалов. На подступах его группа столкнулась с эшелонированной обороной противника. Сергей получил ранение руки, но, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил бой. В результате очередной миномётной атаки автомобиль с боеприпасами получил повреждения и загорелся. Мгновенно оценив ситуацию, понимая большую вероятность угрозы взрыва, матрос запрыгнул в горящую машину и отвёл её на значительное удаление от подразделения. После того как автомобиль сдетонировал, он самостоятельно добрался до основных сил. Смелый боец был награждён медалью "За отвагу".
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