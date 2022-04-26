"Работайте, старшие братья!": Артиллеристам на позициях передали письма от школьников

Под звуки выстрелов им вручили послания с пожеланиями "быть крепче стали", а также маленькие подарки. Как признаются военные, от такого на сердце становится тепло.

Артиллеристам ВС РФ прямо на позициях передали письма от школьников. Видео © Минобороны РФ

Российским артиллеристам – участникам специальной военной "Операции Z" на Украине доставили письма и рисунки с пожеланиями от российских школьников из разных регионов. Красочные послания были переданы бойцам в руки прямо на позициях.

"Передали маленький кусочек надежды, счастья и радости. На сердце сразу теплее намного стало, что нас поддерживают. Радует, конечно, радует. И что от нас люди много ждут. Вот, стараемся оправдать их ожидания. Конечно, работа не из лёгких, но сами всё выбрали и сами делаем свою работу. Стараемся делать хорошо", — говорит один из артиллеристов.

В детских посланиях — слова благодарности, трогательные стихи и рисунки, пожелания здоровья и скорейшего возвращения домой всем тем, кто самоотверженно выполняет боевые задачи. В письмах пожелания "быть крепче стали" и конфеты с надписью "Работайте, старшие братья!".

"Работаем", — отвечают артиллеристы.