Глава Белгородской области сообщил об обстреле села Головчино с Украины

Есть повреждения домов, но обошлось без пострадавших. Как отметил руководитель региона, люди целы, а с остальными проблемами можно справиться.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что со стороны Украины было обстреляно село Головчино, повреждено четыре дома. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет.

"Был обстрел с украинской стороны села Головчино Грайворонского городского округа. По докладу главы, который оперативно выехал на место, пострадало несколько нежилых построек и четыре дома", — говорится в сообщении губернатора в его телеграм-канале.

Вячеслав Гладков добавил, что, к счастью, пострадавших среди мирного населения нет. А с остальными проблемами можно справиться, подчеркнул глава региона.