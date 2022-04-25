Глава Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ посёлка Журавлёвка
Есть раненые, жилые дома получили повреждения. Как рассказал губернатор региона, в связи со случившимся ему пришлось экстренно отменить командировку.
Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Журавлёвка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"Должен был уехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила глава Журавлёвки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе", — написал Гладков.
Глава Белгородской области также рассказал, что есть пострадавшие и раненые: мужчина с ранением руки и женщина — в области шеи.
"Машины скорой помощи уже выехали на место. Есть разрушения жилых домов. Масштабы оценим после подомового обхода. Всё, что разрушено, восстановим", — резюмировал Гладков.
Как сообщал Лайф, за последние дни ВСУ несколько раз обстреляли посёлки в Белгородской области. Так, 14 апреля под обстрел попали Сподарюшино и Журавлёвка, 19 апреля — Головчино, 24 апреля — Отрадное, 25 апреля — Нехотеевка.
ТАСС / Евгений Силантьев