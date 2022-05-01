Минобороны: ВС РФ сбили два украинских бомбардировщика Су-24М

В ночь на воскресенье российские силы ПВО также уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" и две баллистические ракеты "Точка-У".

Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два бомбардировщика Су-24М Воздушных сил Украины в районе Петровского Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ночь с субботы на воскресенье были также уничтожены двенадцать украинских БПЛА в районе посёлков Межевая, Новобогдановка, Мироград, Широкая Балка, Приютное, Торское, Старомихайловская, Балаклея и Харцызск.

Над населённым пунктом Токмак Запорожской области были сбиты две украинские баллистические ракеты "Точка-У", а также уничтожены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч" над населённым пунктом Семёновка Харьковской области.