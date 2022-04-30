Российская авиация поразила ещё 17 военных объектов Украины

Среди них восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в течение дня российская авиация высокоточными ракетами уничтожила 17 военных объектов Украины.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 17 военным объектам Украины. Среди них восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок реактивных систем залпового огня, а также два опорных пункта", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, уничтожены командный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Покровское Днепропетровской области, добавил Конашенков.